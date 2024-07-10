اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:26 م
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الأمير عباس حلمى يزور جامعة عين شمس ويتفقد متحف الزعفران.. صور

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:14 م
الأمير عباس حلمى يزور جامعة عين شمس ويتفقد متحف الزعفران.. صور الأمير عباس حلمي يزور جامعة عين شمس
محمود راغب

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استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الأمير عباس حلمي، حفيد الخديوى عباس حلمى الثانى، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الدماطي عالم المصريات ووزير الآثار الاسبق والمستشار محمد حسونة.

وأبدى الأمير عباس حلمى سعادته خلال زيارته لمتحف الزعفران ومقتنياته، وكذلك إعجابه بفكرة دور المتحف التعليمي.

تفقد الأمير عباس حلمى لقصر الزعفران
تفقد الأمير عباس حلمى لقصر الزعفران

 

إهداء كتاب قصر الزعفران للأمير عباس حلمى
إهداء كتاب قصر الزعفران للأمير عباس حلمى

 

رئيس جامعة عين شمس خلال استقبال الأمير عباس حلمى
رئيس جامعة عين شمس خلال استقبال الأمير عباس حلمى

 

الأمير عباس حلمى يتفقد متحف الزعفران
الأمير عباس حلمى يتفقد متحف الزعفران

 

الأمير عباس حلمى ورئيس جامعة عين شمس
الأمير عباس حلمى ورئيس جامعة عين شمس

 







جامعة عين شمس

عين شمس

الامير عباس حلمى

متحف الزعفران




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