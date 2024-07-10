جامعة عن شمس تعلن إطلاق الخط الساخن لتلقى شكاوى الطلاب ذوى الهمم

كتب محمود راغب

قرر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس إطلاق الخط الساخن لتلقى شكاوى الطلاب ذوى الهمم على مستوى الجامعة فى إطار حرصه على توفير أقصى سبل الراحة وتذليل العقبات ومواجهه أى ظواهر سلبية .

وقرر رئيس جامعة عين شمس بتوجيه مباشر منه إنشاء الخط الساخن على أن يتم تلقى الشكاوى من خلال مكتب الأمين المساعد لقطاع شئون التعليم والطلاب ،ويتم التعامل معها مباشرة فى نفس اليوم من خلال فريق عمل منظم لفحص أى مشاكل أو عقبات تواجهه أبنائنا الطلاب ذوى الهمم .

_رقم الخط الساخن ٠١٢٨٣٠٠٠٣٩٦

_مواعيد العمل بالخط الساخن من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً .

كما سيتم تفعيل خدمة الواتس أب لاحقاً لتلقى أى شكاوى مكتوبة من الطلاب ذوى الهمم وأسرهم.