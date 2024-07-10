الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء غدا والعظمى تصل 45 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الخميس : القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 29، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.