تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد هذه الفترة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع خلال هذه الفترة أن الطقس ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل، كما يلى:-

الجمعة 28 يونيو:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 45 درجة.

السبت 29 يونيو:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة.

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.

الأحد 30 يونيو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

الإثنين 1 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

الثلاثاء 2 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 42 درجة.



الأربعاء 3 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.