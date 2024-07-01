2 مليار جنيه صافى مبيعات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية خلال يونيو

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يونيو، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.5%، والعرب على 6.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.1 مليار جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 963.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 85.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2%، وسجل العرب 7%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1.7 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 6.6 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 27766.27 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 6194.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8985.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 34068.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 6558.19 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 62.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.5%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.215 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 382 مليار جنيه إلى 395.8 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.

