البورصة تربح 64.7 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثانى من عام 2024

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 27766.27 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 6194.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 8985.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 34068.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 9.07% ليغلق عند مستوى 6558.19 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 64.7 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثاني من عام 2024، ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.164 تريليون جنيه إلى 1.215 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 387.9 مليار جنيه إلى 395.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.

وارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.552 تريليون جنيه إلى 1.611 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.8%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 4.2 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بنسبة انخفاض 28.2%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 2.5 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، فى حين بلغت كمية التداول نحو 44.5 مليار ورقة منفذة على 5.1 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4.6 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 76.6 مليار ورقة منفذة على 10.2 مليون عملية خلال الربع الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.73% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.27%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 133 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 12.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 2.6 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 36.9 مليار جنيه، بحجم تداول 18.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.7 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 169.9 مليار جنيه بحجم تداول 31.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 4.3 مليون عملية.

