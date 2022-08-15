وزير قطاع الأعمال: سنستكمل خطوات إصلاح وتطوير الشركات وتدريب العنصر البشرى

كتب عبد الحليم سالم

أتوجه بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها الغالية في تكليفي بالوزارة



بذل مزيد من الجهد لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات التابعة..والنهوض بأدائها



تضافر الجهود والعمل بروح الفريق.. والإسراع بمعدلات إنجاز المشروعات

عقد الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ومسؤولي الوحدات والعاملين بها، وذلك فور وصوله إلى مقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام في أعقاب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب الوزير بحسب بيان الوزارة اليوم ، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الغالية في تكليفه بهذا الملف الهام، والدعم الذي توليه لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة.

وقد حرص الوزير على التعرف على مهام واختصاصات فريق العمل بالوزارة وأبرز الملفات والمشروعات التي يتم تنفيذها، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود في قطاعات الوزارة لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير الشركات التابعة.

وأكد "عصمت" على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب خلال المرحلة المقبلة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها وإنجاز مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة، والتغلب على التحديات التي تواجه الشركات في سبيل النهوض بأدائها، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما أكد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة، وإعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل.

من ناحية أخرى، تقدم وزير قطاع الأعمال العام بالشكر للوزير السابق هشام توفيق على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا البناء على تلك المجهودات بمزيد من العمل والمثابرة.