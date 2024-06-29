تعرف على وزراء النقل فى مصر منذ 1919‬‬

كتب ـ سيد الخلفاوى

تعاقب على حقيبة وزارة النقل، العشرات من الوزراء منذ 10/06/1919، بعد إنشاء وزارة النقل وكان أحمد زيور باشا أول وزير للنقل وتولى الوزارة من (10/06/1919 – 24/12/1921).

وفى التقرير التالى نتعرف على وزراء النقل منذ إنشائها:

أحمد زيور باشا (10/06/1919 – 24/12/1921)

واصف سميكة (1/3/1922 - 29/11/1922).

محمد توفيق رفعت (30/11/1922 – 9/2/1923)

أحمد زيور باشا (15/3/1923 – 27/1/1924)

مصطفى النحاس (28/1/1924 - 24/11/1924)

نخلة جورج المطيعي (24/11/1924 - 13/3/1925)

يوسف قطاوي (13/3/1925 -/5/1925)

محمد حلمي عيسى (/5/1925 - 12/9/1925)

محمد توفيق رفعت (12/9/1925 – 30/11/1925)

محمد حلمي عيسى (30/11/1925 - 7/6/1926)

محمد محمود باشا (7/6/1926 - 21/4/1927)

أحمد محمد خشبة (25/4/1927 - 16/3/1928)

مكرم عبيد (16/3/1928 - 25/6/1928)

عبد الحميد سليمان (25/6/1928 - 2/10/1929)

عبد الرحيم صبري (3/10/1929 - 1/1/1930)

محمود فهمي النقراشي (1/1/1930 - 19/6/1930)

توفيق دوس (19/6/1930 - 4/1/1933)

محمد حلمي عيسى (4/1/1933 - 27/9/1933)

إبراهيم فهمي كريم (27/9/1933 - 14/11/1934)

عبد المجيد عمر (15/11/1934 - 30/1/1936)

حسن صبري (30/1/1936 - 9/5/1936)

محمود فهمي النقراشي (9/5/1936 - 1/8/1937)

علي زكي العرابي (1/8/1937 - 30/12/1937)

حسن صبري (30/12/1937 - 27/4/1938)

محمد حلمي عيسى (27/4/1938 - 24/6/1938)

محمود غالب (24/6/1938 - 14/11/1940)

عبد المجيد إبراهيم صالح (15/11/1940 - 31/7/1941)

أحمد محمد خشبة (31/7/1941 - 4/2/1942)

علي زكي العرابي (4/2/1942 - 26/5/1942)

عبد الفتاح الطويل (26/5/1942 - 8/10/1944)

إبراهيم دسوقي أباظة (8/10/1944 - 15/2/1946)

حنفي محمود (15/2/1946-9/12/1946)

إبراهيم دسوقي أباظة (9/12/1946 - 28/12/1948)

رياض عبد العزيز سيف النصر (28/12/1948-25/7/1949)

محمد فؤاد سراج الدين (25/7/1949-3/11/1949)

محمد علي نمازي (3/11/1949-12/1/1950)

علي زكي العرابي (12/1/1950 -27/1/1952)

حامد سليمان (27/1/1952-1/3/1952)

طراف علي (1/3/1952-2/7/1952)

سيد عبد الواحد (2/7/1952-22/7/1952)

طراف علي باشا (22/7/1952-23/7/1952)

محمد زهير جرانة بك (24/7/1952 - 29/7/1952)

رشاد مهنا (30/7/1952 - 6/9/1952)

محمود محمد محمود ( 6/9/1952-8/9/1952)

حسين أبو زيد (07/09/1952-18/01/1953)

وليم سليم حنا (19/06/1953-05/10/1953)

جمال سالم (06/10/1953-30/08/1954)

فتحي رضوان (31/08/1954-27/11/1955)

جمال سالم (2/11/1955 - 29/6/1956)

مصطفى خليل (28/06/1956-23/03/1964)

محمود محمد رياض (المواصلات)- محمود عبد السلام (النقل) (24/03/1964- 1/10/1965)

محمود يونس ( 1/10/1965-10/9/1966)

كمال هنري أبادير (10/9/1966 - 16/5/1971)

عبد الملك سعد (16/05/1971- 19/9/1971)

سليمان عبد الحي ( 19/9/1971 - 17/1/1972)

حسن حميدة (17/01/1972-26/03/1973)

الحسيني عبد اللطيف (27/03/1973-24/04/1974)

محمود محمد رياض (25/04/1974-15/04/1975)

محمد كمال الدين حسنين (16/04/1975-08/11/1976)

عبد الفتاح عبد الله (09/11/1976-25/10/1977)

عبد الستار مجاهد (26/10/1977-07/05/1978)

نعيم مصطفي أبو طالب (08/05/1978-04/10/1978)

علي فهمي الداغستاني (05/10/1978-12/05/1980)

سليمان متولي سليمان (13/05/1980-09/10/1999)

إبراهيم الدميري وزير النقل (10/10/1999-10/02/2002)

حمدي الشايب (11/03/2002-09/07/2004)

عصام شرف (12/07/2004-28/12/2005)

محمد لطفي منصور (29/12/2005-27/10/2009)

علاء فهمي (05/01/2010-28/01/2011)

عاطف عبد الحميد (29/01/2011-21/07/2011)

علي زين العابدين هيكل (22/07/2011-06/12/2011)

جلال السعيد (07/12/2011-02/08/2012)

رشاد المتيني (02/08/2012-17/11/2012)

حاتم عبد اللطيف (05/01/2013-30/06/2013)

إبراهيم الدميري (22/07/2013-15/06/2014)

هاني ضاحي (16/06/2014-19/05/2015)

سعد الجيوشي (20/09/2015-22/03/2016)

جلال السعيد (23/03/2016-16/02/2017)

هشام عرفات. (27/02/2019 - 17/02/2017)

كامل الوزير ( 11/3/2019 - الأن)