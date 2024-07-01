اليوم السابع
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وزارة التعليم: أعداد المعلمين فى المسابقة التكميلية ستصل لقرابة 20 ألفا

الإثنين، 01 يوليو 2024 10:00 ص
وزارة التعليم: أعداد المعلمين فى المسابقة التكميلية ستصل لقرابة 20 ألفا وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

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كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الأعداد المطلوبة بالمسابقة التكميلية من وظائف معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد فصل للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى ستصل لقرابة 20 ألف معلم.

جدير بالذكر، أن المسابقة التكميلية تستهدف الاعداد التى لم يتم تعيينها بالمسابقة الأولى والثانية ضمن مسابقات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بدأت منذ 2022.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن عن مسابقة استكمال احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من وظائف معلم مساعد رياض أطفال، ومعلم مساعد فصل للصفوف (الأول والثاني والثالث) بالمرحلة الابتدائية، إلى جانب عدد من الوظائف لصالح هيئة الأبنية التعليمية، وسيتم نشر التفاصيل في وقت لاحق.

 







وزارة التربية والتعليم

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

مسابقة تكميلية لوظيفة معلم رياض أطفال

وظيفية معلم مساعد رياض الأطفال

المسابقة التكميلية لوظيفة معلم رياض الاطفال



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