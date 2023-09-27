اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بتكلفة 3.5 مليار جنيه

رئيس هيئة الأبنية التعليمية: صيانة 1181 مدرسة بسوهاج خلال 9 سنوات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:04 م
رئيس هيئة الأبنية التعليمية: صيانة 1181 مدرسة بسوهاج خلال 9 سنوات جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، اللواء يسري عبد الله الديب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، خلال زيارته لمحافظة سوهاج؛ بحضور المهندس السيد أبو عقيل مدير عام الأبنية التعليمية بسوهاج . 
 
ورحب المحافظ برئيس هيئة الأبنية التعليمية خلال زيارته التي تأتي لتفقد عدد من المدارس الجديدة والمدارس التي تمت صيانتها، ومدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بسوهاج، مشيدا بجهود هيئة الأبنية التعليمية في بناء المدارس الجديدة، وصيانة المدارس القائمة، والطفرة التي تشهدها محافظة سوهاج في مجال الأبنية التعليمية .
 
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية اهتمام القيادة السياسية والدولة بمحافظات الصعيد خاصة محافظة سوهاج، التي شهدت إنشاء 528 مدرسة جديدة وصيانة 1181 مدرسة بتكلفة تخطت 3.5 مليار جنيه خلال 9 سنوات بسوهاج، مشيرا إلى استمرار العمل وإنشاء المزيد من المدارس لتلبية احتياجات الموطنين، وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول .
 

سوهاج

محافظ سوهاج

الأبنية التعليمية

المدارس

محافظة سوهاج



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