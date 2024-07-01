مواعيد فتح وغلق المحال العامة فى محافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 7 لسنه 2024 م والذي يأتي في ضوء صدور قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم (247) لسنة 2024 والمتضمن الإشارة إلى القرار رقم (456) لسـنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات التالية:

- استثناء من حكم المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 المشار إليه، تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساء.

- استثناء من حكم المادة الأولي من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم456 لسنة 2020 المشار إليه لتكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 الساعة العاشرة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

- استثناء من حكم المادة الثانية من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 لتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمة التيك أوأي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا .

- تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 الساعة الثامنة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساء ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- يستثنى من المواعيد المشار إليها (محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال (بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات).

شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية تنفيذ هذه التعليمات بكل حسم اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 1 / 7 /2024 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 أو لحين أشعار آخر.

