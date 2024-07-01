مركز المناخ: باق 35 يومًا شديدة الحرارة فى الصيف

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يتبقي أيام قليلة وينتهي بؤونة أبو الحرارة الملعونة ويبدأ أبيب أبو اللهاليب.

وأضاف أنه في ظل الموجات الطويلة من الصهد المستمر فيما تبقى من شهر بؤونة وطوال شهر أبيب، ليكون عدد الأيام المتبقيين فى الصيف شديد الحرارة حوالى 35 يومًا.

ويبدأ شهر أبيب فى التقويم القبطى يوم 8 يوليو حتى 6 أغسطس، وهو الشهر الحادي عشر من السنة القبطية، وفيه تزداد حرارة الجو لذلك قالوا عنه "أبيب أبو اللهاليب"و يرتبط هذا الشهر بموسم الفيضان في النيل عند المصريين القدماء والعنب أيضا.

وسمى شهر أبيب بهذا الإسم نسبة إلى الإله "أبيفى أو أبيب" وهو الثعبان الكبير الذى أهلكه حورس أو الشمس ابن أوزوريس، وذلك لانتقام حورس لابيه أوزوريس أى النيل من عدوه التيفون أي التحاريق، وقيل إنه ينسب إلى "هابى" إله الفرح.

ومن أبرز الأمثال المرتبطة بشهر أبيب "أبيب طباخ العنب والزبيب وذلك لنضج الفواكه فيه" ومثال أخر "إن كلت ملوخية فى ابيب هات لبطنك طبيب".



