مركز المناخ: توالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع الأسبوعين المقبلين

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى انه بناءا على قراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر خلال الاسبوعين القادمين من 18 بؤونة إلى 2 أبيب الموافق 25 يونيو إلى 9 يوليو، سيكون هناك 3 مظاهر مناخية و 7 مظاهر نباتية و 10 احتياطات زراعية .

وأضاف فهيم أنه من المتوقع مظاهر مناخية جديدة وهي أن تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل ويصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي"، كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات .

أوضح فهيم أن أهم المظاهر الزراعية المتوقعة هى زيادة درجات حرارة الليل يزيد من معدلات تنفس الظلام Dark respiration مما يزيد من معدل هدم المادة الجافة التي يصنعها النبات وزيادة إفراز هرمون الايثلين بالتالي ضعف معدلات التحجيم في الثمار والحبوب أو الاتجاه أكثر للنضج المبكر وزيادة خطورة الحشرات حرشفيات الأجنحة "ديدان الأوراق والثمار" وخاصة دودة الحشد حيث تبدأ اجيال الصيف في التشكل وهي الأجيال الاشرس والاسرع في الظهور والتطور خاصة على زراعات الذرة المتأخرة في مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد مع حاجة النبات المياه لأكثر من 30% عن متوسط الاستهلاك الصيفي ويجب أن يراعى ذلك خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل "الخضر وبعض أشجار الفاكهة ".

أضاف فهيم أن هناك زيادة فيه لسعات الشمس على ثمار المحاصيل خاصة الرمان والطماطم وزيادة لمشاكل ضربات الشمس عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة ولفترة طويلة أثناء الظهيرة .

ولفت فهيم إلى أنه مع توالي ارتفاع الحرارة ييؤدي إلى زيادة متسارعة في النمو الخضري يسبب زيادة في معدلات التنفيل في الخضر الثمرية وفشل الاخصاب في المحاصيل الحقلية ، كما يجعل النباتات أكثر عرضه للإصابة بالأمراض المحبة للحرارة والرطوبة العالية " البياض الزغبي على العنب والقرعيات والريحان ".