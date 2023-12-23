تعرف على أهم المعاملات الزراعية للمحاصيل فى الأسبوع الثانى من كهيك

كتبت أسماء نصار

"كيهك "رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة يبدأ فى 11 سبتمبر من كل عام، وهو رمز الخير لدى قدماء المصريين، ومن أشهر أمثاله "كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك"، ومثل "اللى متشبعش فى كيهك أدعوا لها بالهلاك" كناية عن توفر العلف الخضر للمواشي، وكذلك "كيهك برد فوق وبرد تحت" أى أن البرد غلب على المسكن بأدواره"، حيث يعتبر أبرد شهور السنة وشهر طوبة.

ويتمتع شهر كيهك بجو مثالى للقمح والفول البلدي والبسلة والبطاطس الشتوى فى آخر عمرها وللبنجر العروة الأولى.

وفى التقرير نتعرف على اهم المعاملات الشتوية للمحاصيل الزراعية فى الاسبوع الثانى من كهيك

1- إجراء رية التشتية للقمح مع اضافة دفعة التسميد الاولي ويفضل اضافة ١٠ لتر فسفوريك لزيادة معدلات التفريع.

2- بدء زراعة عروة البطاطس الصيفية واجراء الرية الاولى للزراعات المبكرة مع اضافة دفعة الازوت في صورة نترات نشادر .

3- تكثيف اضافات البوتاسيوم للتحجيم في البطاطس الشتوية والبنحر والثوم والبصل المقور والسبعيني .

4- اجراء الرشات الوقائية ضد امراض الرطوبة في الفول والطماطم والفلفل والفراولة والخرشوف وغيرها.

5- سرعة الانتهاء من التقليم والتخلص من مشاكل الموسم السابق لكل اشجار الفاكهة “مانجو زيتون رمان متساقطات “.