للنساء فقط.. 5 أطعمة هتجدد نشاطك يوميا

كتبت مروة هريدى

تحقيق التوازن بين العمل والأسرة والأنشطة الشخصية قد يجعل المرأة تشعر بالإرهاق بحلول نهاية اليوم، ولعل إحدى الطرق للحفاظ على نشاطك طوال اليوم هي تضمين الأطعمة التي تعزز مستويات الطاقة في نظامك الغذائي، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 5 أطعمة للمرأة يُنصح بتناولها يوميًا لتعزيز نشاطك:



- اللوز

يعتبر اللوز، أحد الأطعمة الفائقة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، ويفضل بدء اليوم بتناول حفنة من اللوز يضبط نغمة الطاقة المستدامة طوال اليوم، فهذه المكسرات المليئة بالعناصر الغذائية غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على مستويات عالية من الطاقة، نظرًا لمحتواه من الدهون الصحية والألياف، كما يوفر اللوز طاقة بطيئة الحرق، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويمنع التعب في منتصف النهار، بالإضافة إلى ذلك، يعد اللوز مصدرًا ممتازًا للبروتين والمغنيسيوم، مما يساعد في مكافحة التعب وتحسين وظيفة العضلات.

- الزبادي اليوناني

غني بالبروتين والكالسيوم، ويساعدك الزبادي اليوناني على الشعور بالشبع والنشاط، فهو يعزز تعافي العضلات، وهو أمر ضروري للبقاء نشيطًا، ويعمل كوجبة خفيفة مسائية مُرضية لتعزيز نشاطك في منتصف النهار، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروبيوتيك، ويساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء ويعزز المناعة، ويدعم الصحة العامة والنشاط اليومي.

- الخضراوات الورقية

يمكن أن يساعد تضمين الخضراوات الورقية في نظامك الغذائي في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك، مثل السبانخ فهى مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ومصدر جيد للحديد، الذي يوصل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وغنية بالفولات، الذي يساعد في إنتاج الطاقة.

- البذور

مليئة بالدهون الصحية والألياف والبروتين، وتعتبر البذور قوة غذائية تمنحك شعورًا بالشبع والنشاط، مثل بذور الشيا، التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، مما يعزز الشبع والطاقة المستدامة، وكذلك بذور اليقطين الغنية بالبروتين والمغنيسيوم والزنك، وكلها تساهم في صحة العضلات وتحسين مستويات الطاقة.

- البروتين النباتي

العدس مصدر رائع لكل من البروتين النباتى والألياف، مما يجعله مثاليًا للطاقة البطيئة الحرق، حيث توفر البقوليات، المليئة بالأحماض الأمينية الأساسية، وخاصة الليسين، مصدرًا كاملاً للبروتين عند دمجها مع الحبوب مثل الأرز، قُم بإقران هذه القوى النباتية مع الخضروات الورقية أيضًا للحصول على نظام غذائي متكامل ومنشط.