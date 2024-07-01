قسم للبيانو والموسيقى العربية.. أقسام كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

كتب ــ محمد صبحى

أكدت جامعة حلوان، أهمية كلية التربية الموسيقية بالجامعة، وإذ تتلخص رؤية الكلية فى سعيها إلى الريادة فى مجال التربية والعلوم الموسيقية المتخصصة لتحقيق الجودة والتميز محليا وإقليميا.

وأنشئت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان في عام 1935/1936م باسم المعهد العالي للتربية الموسيقية كقسم ملحق بمعهد التربية للبنات بالزمالك، وفي عام 1975/1976م انضم المعهد العالي للتربية الموسيقية إلى جامعة حلوان تحت مسمى كلية التربية الموسيقية، وتعد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان هي الكلية الوحيدة من نوعها في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط والتي تعمل على إعداد وتأهيل معلمي التربية الموسيقية للعمل في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، وتقوم بتخريج كوادر متميزة مؤهلة للعمل في الهيئات المجتمعية المعنية بالموسيقى، كما تسهم في تأهيل باحثين متميزين في إجراء البحوث العلمية في الدراسات الموسيقية وذلك من خلال مجموعة متميزة من البرامج الأكاديمية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لتشمل كافة مجالات الفنون الموسيقية والعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضم الكلية العديد من الأقسام ومنها، قسم النظريات والتأليف ويتضمن شعبتي التأليف الموسيقي العالمى، و شعبة علوم موسيقي، وقسم الموسيقى العربية ويتضمن شعبة التاريخ الموسيقي العربي وشعبه التأليف الموسيقي العربي، و قسم البيانو المصاحبة ويتضمن شعبة البيانو، وشعبة مصاحبة.

وكما تشمل قسم الأداء ويتضمن شعبة الآلات الأوركسترالية وشعبة الغناء العالمى، وأيضا قسم العلوم الموسيقية التربوية.

وتحتوي الكلية على برامج فى مرحلة البكالوريوس ومنها برنامج التربية الموسيقية وبرنامج خاص وهو برنامج فن الموسيقى music art (برنامج مميز).



وكذلك برامج الدراسات العليا، بحيث تقوم مرحلة الدراسات العليا على 22 برنامجا مقسمة على دبلومات الدراسات العليا في التخصصات التالية، دبلوم الدراسات العليا في التربية الموسيقية (لخريجى كلية التربية الموسيقية )، دبلوم الدراسات العليا في التربية الموسيقية (لخريجى كليات التربية النوعية )، دبلوم الدراسات العليا في التخصص ( لمن لم يستكمل متطلبات الماجستير )، دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى الفرعونية (الموسيقى المصرية القديمة)، الدبلوم المهني لإعداد خريجي الكليات الموسيقية للعمل فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأيضا درجة الماجستير فى التربية الموسيقية في التخصصات التالية، ماجستير التربية الموسيقية قسم النظريات والتأليف شعبة التأليف الموسيقي العالمى، ماجستير التربية الموسيقية قسم النظريات والتأليف شعبة علوم الموسيقى، ماجستير التربية الموسيقية قسم الموسيقى العربية شعبة التأليف الموسيقي العربي، ماجستير التربية الموسيقية قسم الموسيقى العربية شعبة التاريخ الموسيقي العربي، ماجستير التربية الموسيقية قسم البيانو والمصاحبة– البيانو، ماجستير التربية الموسيقية قسم البيانو والمصاحبة – المصاحبة.

بجانب درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية وتنقسم إلي دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية قسم النظريات والتأليف شعبه التأليف الموسيقي العالمى، دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية قسم النظريات والتأليف شعبة علوم الموسيقى، دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية قسم الموسيقى العربية شعبة التأليف الموسيقي العربي، دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية قسم الموسيقى العربية شعبة التاريخ الموسيقي العربي، دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية قسم البيانو والمصاحبة – البيانو، دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية قسم البيانو والمصاحبة، دكتوراه الفلسفة فى التربيه الموسيقية قسم الأداء - الآلات الأوركسترالية، دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية قسم الأداء – الغناء العالمى، دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية قسم العلوم الموسيقي التربوية.

وتتمثل رسالة الكلية فى إعداد خريج متميز يحقق متطلبات سوق العمل في المؤسسات التعليمية المختلفة، ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس الدمج، والهيئات المجتمعية التي تدخل الموسيقى في نطاقها، وباحثين متميزين في إجراء البحوث العلمية في الدراسات الموسيقية المختلفة، وكوادر مؤهلة لتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية المتميزة التي تسهم في نشر الثقافة الموسيقية والارتقاء بالذوق الفني محلياً وإقليمياً.