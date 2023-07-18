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تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات للمرشحين لاختبارات القدرات بالتربية الموسيقية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:11 م
تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات للمرشحين لاختبارات القدرات بالتربية الموسيقية جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان تعليمات إجراء اختبار القدرات للالتحاق بكلية التربية الموسيقية عن كيفية أداء اختبارات قدرات الكلية للعام الجامعى 2023 - 2024، والتى تعقد أيام الأحد والثلاثاء والخميس خلال الفترة من 14 يوليو 2023 حتى 27 يوليو وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
 
وتقام الاختبارات برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية. 
 
وتقام الاختبارات للطلاب الذين لديهم أهداف وميول موسيقية وهي اختبارات بسيطة تكشف مدى استعداد الطالب لدراسة الموسيقى، ويستهدف إجراء اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية قياس قدرة الطالب ومهاراته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات مقسمة إلى أقسام وهي غناء حر، الجانب اللحني، الجانب الإيقاعي، ويكون متوسط زمن الاختبار للطالب 10 دقائق، ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق. 
 
وتشمل التعليمات الإرشادية لطلاب الثانوية العامة، المرشحين لأداء امتحانات القدرات بكليات الجامعة، الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها من هنا : https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1
 
وتكون الخطوة التالية الدخول على الموقع التالي لجامعة حلوان المخصص لاختبارات القدرات وتسجيل الدخول بالرقم القومي ومتابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية "اليوم والساعة"، ثم معرفة نتيجة الاختبار من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لاختبارات القدرات: https://kodrat.helwan.edu.eg/.
 
جدير بالذكر أن كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان تمنح بكالوريوس التربية الموسيقية بنظام الساعات المعتمدة كما تمنح بكالوريوس ال music Art وهو برنامج  باللغة الانجليزية لخريجى المدارس اللغات والدولية.

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