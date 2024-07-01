صحة شمال سيناء: الكشف على 1008 حالات بالقافلة الطبية الشاملة فى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه في إطار للاهتمام بأهالي سيناء أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن توقيع الكشف الطبي على نحو 1008 حالات خلال اليوم الثاني من القافلة الطبية الشاملة في مدينة العريش.

وأكد الدكتور أحمد سمير مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، استمرار عمل المديرية على الإعداد المنظم للقافلة الطبية المجانية الشاملة لخدمة أهالي شمال سيناء لليوم الثالث بمدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي بالعريش.

وناشد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى المواطنين بأهمية المشاركة في القافلة الطبية الشاملة ومبادرات رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المصرين بالقافلة.

وقام بالمرور على المترددين لمعرفة مدى رضاهم عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة لهم ونبه على فريق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي بضرورة توفير سبل الراحة لكبار السن.

وأشارت الدكتورة إينا سلام مدير الرعاية إلى أنه تم الكشف على «عدد 82 حالة عيادة جلدية، و217 حالة عيادة باطنة، و100 حالة عيادة انف وأذن، 106 حالات عيادة كبد وجهاز هضمي، و89 حالة عيادة أطفال، و62 حالة عيادة أوعية دموية، و42 حالة عيادة قلب، و83 حالة كلي».

وأوضح فتحي عثمان مسؤل التثقيف والإعلام بمديرية الصحة عن استمرار المديرية بمتابعة جميع الاستعدادات الخاصة بنجاح القافلة، وأن مبادرات الصحة العامة متاحة للجميع بالمجان بالقافلة.