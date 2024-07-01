الشباب والرياضة بشمال سيناء توفر خدمة المنقذين على شواطئ العريش.. تفاصيل

العريش - محمد حسين

أعلن إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، عن توفير خدمة المنقذين على طول ساحل البحر في مدينة العريش، في إطار مبادرة "صيف شبابنا" التي تنفذها المديرية بدعم من وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.

وقال إنه تهدف هذه المبادرة إلى تقديم منصة شاملة تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فصل الصيف، لتعزيز المهارات وتطوير قدرات الشباب في شمال سيناء ومناطق أخرى في مصر.

وأضاف أن المديرية تقدم ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، بهدف تعزيز مهارات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع وتحفيزهم على الابتكار والريادة.

وتشهد شواطئ مدينة العريش بشمال سيناء، حركة إقبال للمواطنين من شمال سيناء والمحافظات لقضاء موسم اجازات الصيف.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على افتتاح موسم الصيف للعام الثاني على التوالي، ودعا المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لزيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الساحرة وشواطئها الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

كما أشار المحافظ إلى توفير المنقذين على شواطئ البحر في عدة قطاعات، بهدف الحد من حالات الغرق وضمان سلامة المصطافين خلال فصل الصيف.

من جانبه، أشار أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى انه تم إنارة الكورنيش وصيانة وتجهيز الحمامات لخدمة رواد الشاطئ، وضخ المياه العذبة يوميًا على الساحل، ونظافة الكورنيش بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بالمجلس وشركة النظافة، وصيانة إنارة الكورنيش من خلال قسم الإنارة بالإدارة الهندسية.

وقال إنه يتم التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار خلال موسم الصيف، لافتا لإتخاذ إجراءات لمنع سير الدواب والمركبات والدراجات على الممشى الرئيسي للكورنيش، و إصدار تصاريح أشغال للكافتيريات لشباب الخريجين مع مراعاة عدم السماح لهم بحجز قطاعات بالشماسي، لافتا ان هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين بيئة الشاطئ وتوفير أجواء مريحة وآمنة لجميع الزوار.