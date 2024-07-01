رياضة كفر الشيخ تعلن عن مراكز تأهيل الطلاب الراغبين فى التقدم لكليات الشرطة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعلن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن انطلاق النسخة الخامسة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والتربية الرياضية لعام 2024، ابتداء من 15 يوليو عقب إنتهاء امتحانات الثانوية العامة، المبادرة تطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن النسخة الخامسة من المبادرة تتم وفق الشروط التالية: يوقع المتقدم للإشتراك على الإقرار وملء استمارة الإشتراك، إحضار صورة شخصية 4 ×6 وصورة من بطاقة الرقم القومي و شهادة صحية تفيد بأن الطالب لائق صحياً وتسديد قيمة الاشتراك الشهري بمبلغ وقدره 500 جنيه فقط لا غير على مدار شهرين مدة التدريب، المبادرة بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة .

ويكون الاشتراك بأسبقية الحجز والتسجيل في المبادرة ويتوجه الراغبين في التقدم والاشتراك إلى مقر مديرية الشباب والرياضة، بحى الزهور بجوار الإستاد الرياضي الدور الثالث "إدارة التنمية الرياضية " متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية أو يمكنكم الإتصال على رقم هاتف 01015170090 الدكتور محمد محروس المنسق العام لمركز التأهيل العسكري بالمديرية .

جدير بالذكر، أن ستة مشاركين بالمبادرة فى محافظة كفر الشيخ، تم قبولهم بالكلية الحربية والشرطة والفنية العسكرية وتهدف المبادرة إلى رفع اللياقة البدنية لدى الطالب في أقل مدة ممكنة وإعداده لاجتياز الاختبار الرياضي بجدارة مع برامج تدريبية خاصة لضبط الوزن مع الطول للوصول للقوام المثالي المطلوب عسكرياً ورياضيًا، كما يؤهل البرنامج المتدربين على اجتياز قفزة الثقة القانونية تدريجياً حتى الإتقان ويقدم مركز التأهيل برياضة كفر الشيخ تدريبات السباحة واللياقة البدنية على ملاعب مجهزة ويوفر صالة "جيم " على أعلى مستوى لتدريبات القوة العضلية وتنسيق القوام، تدريب المشاركين على اختبار السمات والاختبار النفسى، وكشف الهيئة من قبل متخصصين في الإعداد النفسى.