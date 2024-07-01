تعرف على حديقة ونادى الخالدين بكفر الشيخ فى 19 معلومة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت الحدائق التي أنشأتها محافظة كفر الشيخ، كمتنفس لهم، وأحدث تلك الحدائق، حديقة ونادي الخالدين بمدينة كفر الشيخ، والتي افتتحها اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وتضم محافظة كفر الشيخ العديد من الحدائق، منها حديقة صنعاء، والتي يقبل عليها الأهالي لإنخفاض رسومها والتي تبلغ 3 جنيهات، وحديقة الحيوان، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، ونتعرف على أحدث الحدائق والنوادي" الخالدين في 19 معلومة.

1- تقع حديقة ونادي الخالدين أمام محكمة كفر الشيخ ومحطة قطار كفر الشيخ.

2- تقع على مساحة 3257.85متر.

3- تضم الحديقة المبني الإداري الاجتماعي الدور الارضي.

4- صالة الجمنازيوم.

5- قاعة فيديو جيمز العاب كمبيوتر.

6- دورات مياه حريمي ورجالي.

7- اوفيس.

8- غرفة تغيير ملابس

9- الآمن

10- قاعة متعدد الأغراض

11- 3 غرف فندقية

12- جناح غرفة فندقية.

13- كافيتيريا.

14- مجزن جاف و بارد

15- حجرات تغيير ملابس عمال

16- 8 محلات.

17- غرفة حارس

18- ملعب بادل تنس مقاس 100 م في 200 متر.

19- حمام سباحة بمسطح 150 متر مربع.



افتتاح حديقة الخالدين