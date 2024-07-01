تصنيع المصاعد الكهربائية فى مصر بتكنولوجيا عالمية .. تفاصيل

كتب إسلام سعيد تصوير دينا رومية

قال مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه تم تدشين الشركة العربية السويسرية لإنتاج المصاعد الكهربائية في مصر من أجل إنتاج المصاعد في مصر ونقل التكنولوجيا في مصر كأحد استراتيجيات الدولة للتوطين في مصر وبدء تصنيع المصاعد الكهربائية على أرض الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن المصنع المقرر تدشينه سيلبي احتياجات السوق المصري والمطورين العقاريين واحتياجات القطاع الخاص، لافتاً إلي أنه يتم البدء الفوري في تدشين المصنع الجديد لشركة شندلر العالمية مع مجموعة طلعت مصطفى وإشراف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم توقيع اتفاقيات وعقود إنشاء الشركة الجديد لبدء إنتاج المصاعد الكهربائية في مصر.

وقال المهندس عاصم الجزاء وزير الإسكان، إن المصنع المرتقب لصناعة المصاعد الكهربائية في مصر يساهم في تلبية احتياجات السوق وتلبية احتياجات المطورين العقاريين في البلاد وهو ما يساهم في توفير العملة الأجنبية لاستيراد المصاعد.

وأضاف أن وزارة الإسكان والسوق العقاري يستفيان من إتمام مشروع إنشاء مصنع لانتاج المصاعد الكهربائية في مصر، لافتاً إلي أن احتياجات القطاع العقارى في مصر أكبر من تلبيتها في مصنع واحد لذا نتمني توسع انتاج هذا المصنع.

ومن جانبه قال طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى أن توفير العملة الصعبة أحد أهم أهداف تدشين مصنع للمصاعد الكهربائية في مصر، مشيرا إلي أن الشركات العالمية عندما تقرر العمل في مصر فإن ذلك شهادة على نمو الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات ومؤشرات تعطي امل كبير لنمو الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن القيادة السياسية نجحت في عمل ترابط بين القطاع الخاص والحكومة من أجل تطوير وحماية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد من أجل تحقيق أفضل مؤشرات النمو.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد عقد فعاليات توقيع عدد 4 اتفاقيات إطارية للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشندلر جروب العالمية، لتوطين تكنولوجيا المصاعد الكهربائية في مصر لتلبية احتياجات المشروعات القومية والتصدير للأسواق الأفريقية والعربية.



