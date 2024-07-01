توقيع 4 اتفاقيات بين "العربية للتصنيع" وطلعت مصطفى وشندلر لتوطين تكنولوجيا المصاعد

كتب إسلام سعيد تصوير دينا رومية

انطلقت فعاليات توقيع عدد 4 اتفاقيات إطارية للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشندلر جروب العالمية، لتوطين تكنولوجيا المصاعد الكهربائية في مصر لتلبية احتياجات المشروعات القومية والتصدير للأسواق الأفريقية والعربية.

وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء أ. ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و"هشام طلعت مصطفى" الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسيد "مايكل دوبلر" رئيس إدارة العقود في شندلر جروب العالمية،

وشهد مراسم التوقيع الدكتور "عاصم الجزار"، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, واللواء مهندس "أحمد العزازي" رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلي أن الاتفاقيات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توطين الصناعة والتكنلوجيا الحديثة في قطاع صناعة المصاعد الكهربائية.



وقال هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، إن القيادة السياسية تسعي إلي توطين الصناعة من أجل تعظيم إمكانيات الصادرات والحد من فاتورة الواردات، وتم العمل خلال 22 شهر من أجل إقناع شركة شندر العالمية من أجل تحقيق حلم العمل على توطين صناعة المصاعد في مصر .

وأضاف خلال كلمته على هامش التوقيع، أن دعم الصناعة وتوطين الصناعات الاستراتيجية يساهم في الحد من استنزاف الدولار وهو ما يساعد في الحد من المشكلات الاقتصادية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية عازمة على دعم القطاع الصناعي والإنتاجي وجذب الاستثمارات.