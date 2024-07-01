القمر يقترن بعنقود نجوم الثريا غدا فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة

كتب ـ محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 بحوالي 3 ساعات اقتران هلال القمر المتناقص بـ عنقود نجوم الثريا بالافق الشرقي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن عنقود نجوم الثريا سيكون أسفل يسار القمر بالنسبة للراصد وهناك حاجة لاستخدام وسيلة مساعدة بصرية ( منظار) لرؤية عنقود الثريا نظراً لأن أضواء المدن تؤثر على رؤيته بالإضافة إلى ذلك يرصد أيضا نجم الدبران الأحمر أسفل يمين القمر وسيكون مشاهد بسهوله بالعين المجردة .

الثريا عنقود مجري مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم ضمن مجموعة نجوم الثور، ويعرف العنقود ايضا بتسمية الشقيقات السبع نسبة الى المع سبعة نجوم، وهو يشبه نجوم الدب الاصغر الا انه ضبابي المظهر وبحسب القياسات الحديثة فان نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنه فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنه ونصف .

نجوم الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنه ضوئية، وتلك الاخوات السبع تندفع سويا عبر الفضاء والعديد من منها يسطع الالاف المرات اكثر من الشمس.

عند التقاط صور لهذا العنقود سوف يظهر اثر السديم الذي تكونت منه هذه النجوم ، ومن خلال المنظار الثنائي سوف يظهر العديد من النجوم اكثر من الشقيقات السبع ومن خلال تلسكوب كبير يمكن رؤية بعض المواد السديمية حول النجوم.

خلال ساعات الليل سوف يتحرك القمر والثريا وباقي النجوم نحو الغرب عبر السماء نتيجة لدوران الارض حول محورها ، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق في مداره حول الارض ، ويمكن ملاحظة ذلك بتحديد مكان القمر بالنسبة للدبران هذه الليلة ورصده موقعه يوم غدا الخميس حيث سيلاحظ ان القمر اصبح اقرب الى الدبران مقارنه بهذه الليلة.



