عطارد يقترن بنجوم الشقيقات السبع طوال الليل فى مشهد بديع

كتب محمود راغب

يرصد بعد غروب الشمس وطوال الليل اقتران كوكب عطارد مع عنقود نجوم الثريا حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين بسماء الوطن العربي.



وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن عنقود الثريا لا يمكن رؤيته من داخل المدن بالعين المجردة بسبب أضواء الشوارع ، لذلك هناك حاجة لاستخدام المنظار او تلسكوب صغير حيث سيظهر عنقود الثريا كصندوق جواهر كونية .



وعنقود الثريا يعرف ايضاً بإسم الشقيقات السبع وهي تشبه نجوم الدب الأصغر لكنها بمظهر ضبابي، يتكون العنقود من نجوم يافعة تشكلت قبل 100 مليون سنه فقط - خلال عصر الديناصورات - من إنهيار سحابة غازية بين النجوم، واكبر اعضاء هذا العنقود نجوم زرقاء ذذبيضاء اعرض خمس مرات من الشمس.



نظرا لبعد الثريا مسافة 400 سنة ضوئية تقريباً فهي ضمن حد الرؤيا بالعين المجردة، وعند النظر اليها في إحدى الليالي الصافية يمكن بسهولة تمييز المع ستة نجوم فيها، وكان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوى البصر وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة ، بشرط أن يكون الرصد بعيد عن أضواء المدن ، وان تكون عين الراصد قد الفت الظلام.



جدير بالذكر أن عنقود الثريا لن يكون واضحا للعين المجردة من داخل المدن كما في الصورة، ولكن تم إبرازه لتوضيح مكانه بالنسبة لعطار.







