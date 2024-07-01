التحقيق مع 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات ببولاق أبو العلا

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع 3 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، بأحد العقارات في منطقة بولاق أبو العلا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب عن الاثار، وتبين وجود حفرة بقطر 1 متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، بهدف استخراج قطع آثرية لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بالمخالفة لأحكام القانون.



