تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال شهر يونيو

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يونيو الماضي، بحجم تداول بلغ 103.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 5.5 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سى أى بى)" بحجم تداول بلغ 49.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 3.8 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 72.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.4 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 156.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.7 مليار جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 53 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 547.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 30.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية"، بحجم تداول 240.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.442 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 17.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.435 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 236.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.415 مليار جنيه.

