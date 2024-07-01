إصابة 3 عمال سقطوا من علو أثناء عملهم بواجهة مسجد فى طناح بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

أصيب 3 عمال إثر سقوطهم من علو على واجهة مسجد التوحيد بطريق المنصورة طناح أمام عزبة الجمال بطناح مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بوررد إشارة من شرطة النجدة يفيد بإصابة ثلاثة عمال سقطوا من علو أثناء عملهم على واجهة مسجد على طريق طناح.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين اصابة كلا من : محمد عنتر أحمد محمد 20 عاما، مقيم تيرة مركز نبروه مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، فهمى أحمد فهمى أحمد 38 عاما مقيم ميت عوام المنصورة وإصابته اشتباه خلع بالكتف الأيمن، السيد محمد فاروق محمود 21 عاما، مقيم ميت عوام المنصورة مصاب بكسر بالركبة اليمني سحجات متفرقه بالجسم

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام التخصصى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.