أوروجواى تعلن عن انتخابات رئاسية فى أكتوبر مع توقعات بفوز يسار الوسط

فاطمة شوقى

اختار مواطنو أوروجواى المتنافسين الرئاسيين الذين سيشاركون في انتخابات أكتوبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي أن المعارضة من يسار الوسط تكتسب المزيد من الأرض وسط قلق متزايد بشأن تزايد عدم المساواة وانعدام الأمن العام، حسبما قالت صحيفة التيمبو.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية أن ياماندو أورسي، عمدة ثاني أكبر منطقة في أوروجواي، فاز بترشيح حزب المعارضة من يسار الوسط، متغلبًا على كارولينا كوس، عمدة العاصمة مونتيفيديو.

وأظهرت النتائج أن القوة الرئيسية داخل ائتلاف يمين الوسط الحاكم سيمثلها ألفارو ديلجادو.

وأياً كان الفائز في الانتخابات العامة فى أوروجواى المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر ، أو على الأرجح في جولة الإعادة في نوفمبر ، فسوف يكون لزاماً عليه أن يواجه معدلات جرائم قتل مرتفعة، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتحقيق التوازن التجاري مع الشريك الأكثر أهمية، الصين، والحفاظ على اقتصاد متماسك، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4% هذا العام.