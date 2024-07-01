ألسن عين شمس تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لخريف 2025/2024

كتب ـ محمود راغب

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2025/2024 اعتباراّ من 2024/8/1 الى 2024/8/31، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت أن باب القبول سيتم فتحه لعدد من الدبلومات وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية ودبلوم تكنولوجيا الترجمة بأقسام اللغة الانجليزية والفرنسية والصينية،

دكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة، ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول خلال الفترة من 8 الى 11 سبتمبر 2024

وأوضح الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن برنامج تكنولوجيا الترجمة يعد من البرامج المستحدثة والمتيزة ويأتي مواكبا لمتطلبات سوق العمل والإلمام بالتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بأنشطة الترجمة ويعد من اكثر البرامج التي تجد اقبالا ملحوظا من بين الطلاب.

وأضاف أن التقديم لبرامج الدراسات العليا إلكترونيا من خلال منظومة UMS حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته ورفع كل الشهادات والمستندات المطلوبة على الرابط

https://ums.asu.edu.eg

وبعدها تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بفحص هذه المستندات ومراجعة البيانات والرد على المتقدم بقبول الطلب عند استيفاء كل الشروط.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول التحريرية للطلاب المتقدمين لمرحلتي الدبلوم والدكتوراة اعتبارا من 8 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر وتعقد الامتحانات الشفوية في 17 سبتمبر.