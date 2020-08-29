اليوم السابع
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ألسن عين شمس تطلق برنامج للساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا فى الترجمة التحريرية

السبت، 29 أغسطس 2020 01:22 م
ألسن عين شمس تطلق برنامج للساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا فى الترجمة التحريرية الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول في برنامج جديد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية للدراسات العليا، و هو برنامج "الترجمة التحريرية و الفورية و تكنولوجيا الترجمة بنظام الساعات المعتمدة"،  للعام الدراسي 2021/2020، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، و إشراف د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.
 
وأوضحت أن البرنامج الجديد يعتمد خلال فترة تدريسة على نظام الساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا و البحوث، و يقدم فرصة كبيرة للتميز في مجال الترجمة التحريرية و الفورية و تكنولوجيا الترجمة، بهدف إعداد جيلًا متميزًا من طلاب الدراسات العليا قادر على إستخدام ادوات و تقنيات الترجمة التحريرية والفورية.
 
ويتيح البرنامج للطلاب إمكانية إكتساب مهارات و قدرات و معارف متميزة حول نظريات و تطبيقات الترجمة التحريرية و الفورية، و ذلك داخل قاعات و معامل تم إعدادها حديثًا وفق أعلى المعايير العالمية لتضاهي  التطورات التعليمية في الجامعات العالمية.
 
وأشار الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن البرنامج يعد الأول من نوعة في مجال الدراسات العليا و البحوث في الجامعات المصرية، وعن ميعاد التقديم أشار إلى أنه بداية من 15سبتمبر سيتم إستقبال طلبات الإلتحاق بالبرنامج، على أن يكون إمتحان القبول يوم 27 من سبتمبر القادم.

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