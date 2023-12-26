نقص الألبومين مشكلة صحية.. اعرف علامات الإصابة وأكلات مناسبة لحالتك

كتبت مروة محمود الياس

نقص الألبومين مشكلة مرضية يعاني منها بعض الأشخاص دون علمهم بذلك، فوفقًا لتقرير نشر في موقع clevelandclinic فإن بعض الأعراض والعلامات التى تظهر على الجسم، قد تنذرك بالإصابة بارتفاع ملحوظ فى مستوى الألبومين فى الدم، ومن أهم هذه الأعراض، تورم شديد في القدمين وجزء من الساقين، كذلك قد يتغير لون البول ويصبح لونه داكن، فضلاً عن أن شهية المريض قد تتغير تمامًا وتصبح أقل من المعتاد، إضافة إلى الشعور بالوهن والضعف وألم فى العضلات، كذلك قد يعاني البعض من زيادة في عدد مرات التبول ليلاً مع مشكلات في التنفس.

وعن الألبومين يحدثنا التقرير موضحًا أنه المسئول عن نقل الهرمونات والفيتامينات إلى جميع أنحاء الجسم، وعندما تقل مستوياته تتأثر وظائف الجسم كل، وهو بروتين ينتجه الكبد فى الأساس.

ومن جهته ذكر تقرير نشر في موقع davita أن هناك مجموعة من الأطعمة التى يمكن أن تساعد من يعانى من نقص الألبومين، شريطة ألا يكون من مرضى الكلى أو يخضع لجلسات لغسيل الكليتين، فضلاً عن ضرورة عدم الإسراف فى تناول هذه الأطعمة، والتركيز على كميات محدودة منها للحصول على نسبة البروتين الموصى بها يوميًا دون زيادة أو نقصان، ويجب على هؤلاء إتباع نظام غذائى وفقًا لاستشارة مختص تغذية لضبط نسب البروتين به، ومنها:

الزبادى اليونانى الغنى بالبروتين، فكوب واحد منه نضيفه إلى النظام الغذائى، يساعد على ضبط نسبة الألبومين، ولكن يجب استشارة المختص في الكمية المناسبة.

البدائل النباتية للبروتين مثل البرجر النباتى، من الخيارات المميزة أيضًا والتي تفيد مرضى نقص الألبومين

الدجاج المسلوق أو المشوي، فتناوله مشويًا أو مسلوقًا يمدك بنسبة من البروتين نقية وجيدة دون إسراف

الجبن من الخيارات الجيدة أيضًا ولكن بكميات محدودة لأنه يحتوى على البوتاسيوم