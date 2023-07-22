اعرف فوائد سمك السلمون المختلفة لـ صحتك

كتبت نهير عبد النبى

سمك السلمون هو نوع من الأسماك الدهنية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لك، حيث تنصح جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتناول الأسماك ، مثل السلمون ، مرتين أسبوعياً بسبب البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب.

وحسب ما ذكره موقع health فإن استهلاك الأسماك مثل السلمون له فوائد أخرى من العناصر الغذائية، بما في ذلك النحاس والبوتاسيوم والسيلينيوم وفيتامين ب 12 وفيتامين د للمساعدة في وظائف الجسم والحفاظ عليها.



ومن فوائد سمك السلمون لـ صحة الجسم:

- يساعد في استعادة العضلات

يعتبر سمك السلمون مصدرًا جيدًا للبروتين ، حيث يحتوي على حوالي 16 جرامًا في حصة واحدة تزن ثلاثة أوقيات، و يساعد البروتين في إنتاج الخلايا وإصلاحها ويعزز صحة العضلات عدم الحصول على ما يكفي من البروتين يمكن أن يؤدي إلى فقدان العضلات.

يمكن أن يساعد دمج سمك السلمون والأسماك الأخرى في نظامك الغذائي في تلبية احتياجاتك من البروتين بشكل أفضل وبناء العضلات.

- قد يحمي من الأمراض المزمنة

أستازانتين هو كاروتينويد ، أو صبغة تعرف بالشكل النشط من فيتامين أ - توجد في سمك السلمون البري لقد وجدت الأبحاث أن أستازانتين هو عامل مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ومضاد للسرطان.

مضادات الأكسدة قد تقي من تلف الخلايا الذي يساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل:

- مرض الزهايمر

- أنواع معينة من السرطان

- السكري

- أمراض العيون

- أمراض القلب

- مرض الشلل الرعاش

- يدعم صحة القلب

ينصح AHA بتناول أحماض أوميجا 3 الدهنية كجزء من نظام غذائي صحي للقلب 1 السلمون مصدر ممتاز للأوميجا 3 ، التي تدعم صحة القلب.

وجدت الأبحاث أن استبدال الدهون المشبعة من مصادر حيوانية بأحماض أوميجا 6 الدهنية في الأسماك يساعد في تقليل الكوليسترول الكلي في الدم.

قد تساعد أوميجا 3 في الأسماك في تقليل معدل الوفيات لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية 10 في بعض الأحيان ، ينصح مقدمو الرعاية الصحية بتناول مكملات أوميجا 3 لعلاج ارتفاع شحوم الدم، أو ارتفاع الدهون الثلاثية.