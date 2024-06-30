وزير قطاع الأعمال لـ"اليوم السابع": 16 مليار جنيه صافى أرباح القابضة المعدنية

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الصناعات المعدنية حقق نجاحا كبيرا خلال العام المالى المنتهى اليوم 30 يونيو 2024، على مستوى الإيرادات والأرباح والصادرات وكافة المؤشرات الاقتصادية للشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

أضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية حققت 47.2 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى المنتهى اليوم 30 يونيو بارتفاع كبير عن العام المالى 2022 والذى حققت فيه 33.2 مليار جنيه إيرادات ، فيما حققت نحو 16 مليار جنيه صافى أرباح خلال العام المالى الحالي مقارنة بالعام 2022 والذى حققت فيه 7.5 مليار جنيه صافى أرباح .



أشار محمود عصمت، أن الشركات نجحت في زيادة الصادرات العام المالى المنتهى اليوم بقيمة 6.2 مليار جنيه عن العام السابق، حيث حققت 20.3 مليار مقارنة ب 14.1 مليار جنيه .



وحول أبرز المصانع التي حققت مؤشرات جيدة جدا خلال العام المالى كشف إنها مصانع مصر للألومنيوم التي حققت 32.2 مليار جنيه إيرادات ونحو 9.3 مليار جنيه صافى ربح ، والنصر للتعدين حققت 6.1 مليار جنيه إيرادات و4.5 مليار جنيه صافى ربح ومصانع المصرية للسبائك الحديدية التي حققت 2.7 مليار جنيه إيرادات و 925.5 مليون جنيه أرباح العام المالى 2023-2024.