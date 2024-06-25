كيف نجحت القابضة للتشييد والتعمير فى إنجاز مشروعات حياة كريمة بالمحافظات

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ مشروعات حياة كريمة بنحو 20.3 مليار جنيه فى مختلف المحافظات، وسط متابعة دقيقة من الدكتور هانى سليمان، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وفريق عمله، حيث تم عمل برامج زمنية لكل مشروعات حياة كريم.. تعرف على التفاصيل فى 8 معلومات..

1 - تم وضع كميات تقديرية والعمل والتخطيط طبقا لما هو متاح من البيانات.

2 - يتم تحديث شهرى للبرامج الزمنية لكافة المشروعات.

3 - يتم عمل متابعة يومية دقيقة لهذا المشروع الضخم وموافاتنا بكل المستجدات والمواقف.

4 - يتم تقديم تقرير أسبوعى عن تقدم الأعمال بالمشروعات وملخصها.

5 - يتم باستمرار عمل متابعة، وإعادة تخطيط للمتبقى من الأعمال مع عمل تحديث مستمر ومتابعة البرامج الزمنية للأعمال المتبقية، والعمل علي تقديم خطة قابلة للتطبيق طبقا للسيولة المتاحة ومعدلات الاداء والـ resources المتاحة لدى كل شركة.



6 - وجه الدكتور هانى سليمان رئيس القابضة بتضمين التقارير الشهرية بموقف تحليلي للبيانات، حيث لا يقتصر دور فرق العمل على تجميع البيانات فقط؛ بل تحليلها ووضع مؤشرات قياسية لتقدم الأعمال فى المشروعات.

7 - تم تطبيق فكر إدارة المشروعات على مشروع خط نقل كهرباء تابع لشركة هايديليكو " السد العالى لمشروعات الكهرباء "، حيث ‏تم التعاون مع الشركة في وضع برنامج زمني للمشروع، ومتابعة تحديثه أول بأول كما تم مساعدة الشركة في عمل منحنيات التدفقات النقدية للمشروع؛ مما كان له عظيم الأثر في إنهاء المشروع وتسليمه في الوقت المحدد.

8 – أرسل وزير الكهرباء خطاب شكر للشركة؛ نتيجة تحسين صورتها، مما جعل وزير الكهرباء يعدهم بإعطائهم أعمال جديدة، كما تم عمل تدفقات نقدية لمشروعات حياة كريمة المسندة إلى الشركة وعمل موازنة كاملة لها.