وزير قطاع الأعمال لـ"اليوم السابع": 20.3 مليار جنيه صادرات قطاع الصناعات المعدنية

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن قيمة صادرات قطاع الصناعات المعدنية، وتحديدا الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية بلغت 20.3 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالى المنتهى في يونيو الجارى.

أشار الوزير في تصريحاته الخاصة أن قطاع الصادرات من أهم القطاعات التي توليها الوزارة أهمية، ولا سيما في ظل توجه الدولة المصرية؛ لتحقيق 145 مليار دولار صادرات خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحا إنه يتم ضخ استثمارات جديدة في الشركات التابعة وتوسعة الأنشطة ذات عوائد التصدير العالية بجانب توطين الصناعة بشكل كبير .

وحول أبرز الشركات التي زادت صادراتها، كشف الدكتور محمود عصمت، أن مصانع مصر للألومنيوم تتصدر الصادرات بواقع 15.425 مليار جنيه نظرا لجودة منتجاتها والإقبال العالمى الكبير عليه؛ لمطابقته لكافة معايير الصناعة العالمية، وبالتالي فإن هناك توسعات في مصانع الألومنيوم التي وصلت لإنتاج الطاقة القصوى والتصميمية نحو 320 ألف طن سنويا لأول مرة في تاريخها ، وبالتالي جارى تدشين محطة طاقة شمسية لها لتصنيع الألومنيوم الأخضر لأول مرة في مصر، وبما يتواكب مع الحد من الانبعاثات وتوفير الطاقة .

أضاف أن مصانع النصر للتعدين حققت نحو 3 مليارات و56 مليون جنيه صادرات خلال العام المالى، وهى من الشركات التي سيتم زيادة الصادرات مع خطط زيادة تركيز الخام والاستعانة بخبرات محلية وعالمية لزيادة الأنشطة الاستثمارية فيها .



وأشار أن المصرية للسبائك الحديدية، وهى من الصناعات الهامة، والتي يمكن مضاعفة الصادرات قامت بتصدير منتجات بنحو 1.4 مليار جنيه خلال العام المالى أيضا، سواء منتجات سبائك أو غبار السيليكا.