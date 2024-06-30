نصائح لحماية طفلك من المشاكل الجلدية فى الحر

كتبت فاطمة ياسر

يتمتع الأطفال ببشرة حساسة وتتطلب العناية بها، فقد يتعرض الطفل للمشاكل نتيجة لاستخدام منتجات غير مناسبة لبشرة الطفل وقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض نصائح لحماية طفلك الصغير من مشاكل الجلد الشائعة .

مشاكل شائعة في العناية ببشرة الطفل

الأطفال قد يعانون من طفح الحفاضات وتهيج الجلد والجفاف وحبوب، إذا لم يتم الحفاظ على النظافة، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى أيضًا، وقدم أبرز النصائح للحفاظ علي صحة بشرة الطفل، ومنها:

- الاستحمام

بشرة الأطفال حساسة، لذا من المهم استخدام صابون لطيف وخالٍ من العطور، لأنه أقل عرضة للتسبب في تهيج الجلد، ويفضل استخدام الماء الفاتر، لأن الماء الساخن يمكن أن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى جفافها، وتأكد من تنظيف منطقة الحفاضات وطيات الجلد بشكل صحيح.

- الترطيب

بعد الاستحمام من الضروري ترطيب بشرة الطفل لإبقائها رطبة، واستخدمي مرطبًا لطيفًا خاصًا بالطفل وخاليًا من العطور والمواد الكيميائية القاسية، فيساعد الترطيب على الاحتفاظ بالرطوبة ومنع الجفاف والحفاظ على نعومة البشرة. يقترح الخبير وضع المرطب بينما لا يزال الجلد رطبًا قليلاً لتعزيز الامتصاص.

- تغيير الحفاضات

يعد تغيير الحفاضات بشكل متكرر أمرًا ضروريًا لمنع طفح الحفاض، وهو عبارة عن بقع من الجلد الملتهب على أرداف الطفل والأجزاء الخاصة من الجسم، ويمكن للحفاضات المتسخة أو المبللة أن تهيج الجلد، مما يؤدي إلى الطفح الجلدي وعدم الراحة، فاستخدمي كريم طفح الحفاض الذي يحتوي على أكسيد الزنك الذي يعمل كحاجز ضد الرطوبة ويساعد على تهدئة البشرة المتهيجة. يجب عليك أيضًا ترك بعض الوقت بدون الحفاضات كل يوم حتى يتمكن الجلد من التنفس وتقليل احتمالية ظهور الطفح الجلدي.

- اختر الملابس الناعمة

من المهم ارتداء الأطفال أقمشة ناعمة تسمح بمرور الهواء مثل القطن، لأن هذه المواد لطيفة على الجلد وتسمح بتدوير الهواء بشكل مناسب، مما يقلل من خطر التهيج وارتفاع درجة الحرارة، تجنب الأقمشة الاصطناعية التي يمكن أن تسبب عدم الراحة والحساسية عند الأطفال، اغسلي دائمًا الملابس الجديدة قبل ارتدائها على طفلك استخدمي منظفات خفيفة لغسلها.