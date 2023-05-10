العناية بالبشرة لحديثي الولادة.. نصائح وحقائق للحفاظ على الترطيب

كتبت ميرفت رشاد

بشرة الطفل حساسة وتتطور باستمرار، الطبقة الخارجية من بشرتهم أرق بنسبة 30 % مقارنة ببشرة البالغين ، مما يؤدي إلى فقدان الترطيب السريع، وضعف الحاجز الواقي، إلى جانب تغيير درجة الحموضة، ما يجعل بشرة الطفل أكثر عرضة للجفاف والطفح الجلدي والالتهاب بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي بشرة الطفل على كمية أقل من الميلانين ، مما يجعلها أكثر عرضة لحروق الشمس، وإليك نصائح العناية بالبشرة لحديثي الولادة وكيفية اختيار المرطب المثالي، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ترطيب الطفل



يلعب الترطيب دورًا مهمًا في تحسين وظيفة الحاجز الواقي لبشرة الطفل ، ومنع الجفاف ، والحماية من التهيج ، والمساعدة في نمو البكتيريا الجيدة ، في خضم التغيرات الموسمية الشديدة ، مع فصول الصيف الحارة والشتاء القاسي ، غالبًا ما يتم تجاهل التصغير وإهماله كجزء من نظام العناية بالبشرة الشامل بسبب الأساطير السائدة.

الخرافات الشائعة حول ترطيب بشرة الطفل



الخرافة الأولى: يعاني الطفل من بشرة جافة فقط إذا ظهرت عليه علامات الجفاف



الحقيقة 1:

وفقًا لإرشادات الأكاديمية الهندية لطب الأطفال (IAP) ، تكون بشرة الطفل جافة سريريًا حتى عندما لا تبدو كذلك. نتيجة لذلك ، من الضروري استخدام مرطب حتى لو كانت علامات الجفاف الواضحة غير مرئية.

الخرافة الثانية: إذا تم تدليك الطفل بالزيت ، فلا داعي للترطيب



الحقيقة 2:

على الرغم من أن التدليك بالزيت له فوائد عديدة ، بما في ذلك تحسين الدورة الدموية لدى الطفل ، إلا أن فوائد الجلد تعتمد على نوع الزيت المستخدم، توصي IAP باستخدام زيت عباد الشمس أو زيت جوز الهند أو الزيت المعدني، من الضروري أيضًا ترطيب بشرة الطفل فور الاستحمام وهي لا تزال رطبة للحفاظ على جودة المرطب وترطيب البشرة.

الخرافة الثالثة: زيت الزيتون والخردل مرطبان جيدان



الحقيقة 3:

على عكس المفاهيم الثقافية الشائعة ، لا تشجع إرشادات IAP استخدام الزيوت ، وخاصة زيت الزيتون والخردل ، للتدليك، لا ينبغي اعتبار هذه الزيوت بدائل لمرطبات الأطفال، قد تسبب تهيجًا وطفحًا جلديًا وردود فعل تحسسية، بدلاً من ذلك ، يجب على الآباء اختيار المرطبات المناسبة لترطيب بشرة الطفل.

الخرافة الرابعة: الترطيب مطلوب فقط خلال أشهر الشتاء



الحقيقة 4:

من الأهمية التأكيد على أهمية نظام ترطيب لجميع المواسم لحماية بشرة الطفل من الجفاف ومشاكل الجلد الأخرى، المستحضرات هي خيار ترطيب غير دهني ويمتصه الجلد بسهولة ، فهي الأنسب للاستخدام خلال أشهر الصيف من ناحية أخرى ، تساعد كريمات الأطفال على نقل البشرة بحاجز يوفر ترطيبًا فائقًا وهو الأنسب للبشرة الجافة ، يوصى باستخدامها خلال فصول الشتاء الباردة والقاسية عندما يكون الأطفال أكثر عرضة لمشاكل الجلد ، بما في ذلك الاحمرار والجفاف والحكة والوخز.

كيف تختار أفضل مرطب لطفلك حديث الولادة؟



عند اختيار مرطب لطفل حديث الولادة ، يجب على الآباء البحث عن منتجات تحتوي على مكونات يمكن أن تغذي بشرة طفلهم الرقيقة وتحميها، تتضمن بعض المكونات التي يجب مراعاتها ما يلي:

-المرطبات مثل الجلسرين وحمض الهيالورونيك ، والتي تجذب الرطوبة من الطبقات العميقة من الجلد إلى الطبقة العليا ، مما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الجلد.

- المطريات مثل الدهون والزيوت ودقيق الشوفان وزبدة الشيا ، والتي تعتبر ضرورية في معالجة المشكلات المتعلقة بالجفاف الشديد ، مثل تشقق الجلد وتقشره ، مما يترك فجوات بين خلايا الجلد، تنتشر هذه المكونات بسهولة على الجلد وتساعد على استعادة حاجز البشرة.

-يمكن أن تكون المرطبات التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل بروتينات الحليب وفيتامين هـ وفيتامين ب 5 والصبار مفيدة أيضًا في تنعيم البشرة وتقوية الحاجز الواقي للبشرة.