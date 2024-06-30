نتنياهو: الحرب مستمرة حتى هزيمة حماس تماما وقواتنا تعمل فى كل مكان بقطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، إن الحرب مستمرة حتى هزيمة حماس تماما.. وقواتنا تعمل في رفح الفلسطينية والشجاعية وكل مكان بقطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف نتنياهو: لا تغيير في موقفنا بشأن الاتفاق الذي طرحه بايدن وسنعيد جميع المحتجزين الأحياء والأموات عبر الضغط السياسي وبذل مزيد من الضغط العسكري.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.