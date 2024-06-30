من جوردان بارديلا أصغر مرشح لرئاسة وزراء فرنسا؟

كتبت ـ فاطمة شوقى

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، صباح الأحد، عمليات التصويت في إنتخابات تشريعية المبكرة ، فيما تتصاعد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن فوز اليمين المتطرف، والذي قد يترتب عليه تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً محتملاً في قلب التكتل.

وقالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إن المرشح المفضل في استطلاعات الرأي هو جوردان بارديلا، وهو مرشح اليمين المتطرف عن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، والذي اكتسح الانتخابات الأوروبية ووضع إيمانويل ماكرون فى وضع صعب فى 9 يونيو الماضى، ولذلك فهو من المتوقع أن يتولى منصب رئيس وزراء فرنسا.

جوردان بارديلا يترشح لمنصب رئيس وزراء فرنسا إذا حصل على الأغلبية





جوردان بارديلا

كان بارديلا من أوائل المرشحين الذين صوتوا،فى الانتخابات البرلمانية اليوم، وهو أيضًا أصغر المرشحين ويطمح لأن يصبح رئيسًا لوزراء فرنسا.

ويقول إنه لن يتولى منصبه إلا إذا حصل على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وهو أمر يمكن أن يحدث حسب استطلاعات الرأى.

من هو جوردان بارديلا؟

ولد هذا الابن لأبوين مهاجرين إيطاليين عام 1995 في إحدى ضواحي باريس، وكان يتمتع بمسيرة سياسية وتأثر بأعمال الشغب العنيفة التي شهدتها الضواحي الفرنسية عام 2005،حيث بعدها دخل عالم السياسة في سن 17 عامًا، وانضم إلى حزب مارين لوبان اليميني المتطرف، المعروف الآن باسم التجمع الوطني.

وقال فى إحدى لقاءاته التليفزيونية "مثل العديد من الأسر التي تعيش في هذه الأحياء، واجهت العنف، حيث رأيت والدتي غير قادرة على تلبية احتياجاتها".

بدأ جوردان بارديلا مسيرته السياسية منذ صغره، وأثارت رحلته الاستثنائية من الانسحاب من الدراسة إلى أن يصبح مرشحاً لرئاسة الحكومة إعجاب الكثيرين، بفضل خلفيته الشابة وقدرته على جذب الانتباه بفكره الجريء، نجح بارديلا في إثارة اهتمام الساحة السياسية الفرنسية، مما جعله مرشحاً قوياً لرئاسة الحكومة.



جوردان بارديلا

إذا تمكن المرشح من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات، أي أكثر من 50% من الأصوات مع ما لا يقل عن 25% من الناخبين المسجلين، فإنه يفوز تلقائياً. وعلى النقيض من الانتخابات الرئاسية، فإن معدل الامتناع عن التصويت يعد حاسما.

وفي نهاية الجولة الأولى، إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، يتم تنظيم جولة ثانية في 7 يولي، ويمكن لأي مرشح حصل على أكثر من 12.5% من الأصوات أن يتأهل إلى الجولة الثانية.