انتخابات فرنسا.. صحف ترصد توقعات بفوز اليمين المتطرف وتغير المشهد السياسى

فاطمة شوقى

تشهد فرنسا اليوم الأحد، انتخابات تشريعية مبكرة، حيث يدلى الفرنسيون بأصواتهم فى الجولة الأولى من تلك الانتخابات التى تم وصفها بالتاريخية بعد أن تميزت بتقدم اليمين المتطرف على تكتل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفقا لاستطلاعات الرأى.

وقالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، إن الانتخابات التشريعية تجرى فى فرنسا على جولتين، وفي كل دائرة من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 577، يتعين على المرشح أن يحصل على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى ليتم انتخابه، وإذا لم يصل أي مرشح إلى هذه العتبة، فإن من يتجاوز 12.5% من الأصوات يتقدم إلى الجولة الثانية.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في 7 يوليو، قبل أسبوع من دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأجرى معهد استطلاع الرأى أوبينيون واى، OpinionWay استطلاعا للرأي، أعطى اليمين المتطرف لمارين لوبان وحزبها التجمع الوطني 37% من الأصوات، وستأتي الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية في المرتبة الثانية بنسبة 28%، في حين يأتى حزب ماكرون (حزب النهضة) في المرتبة الثالثة بنسبة 20% فقط. سيحصل الحزب المحافظ Los Republicos (LR) على 6%.

ومع هذه النتائج، ورغم أن هناك شكوكا كثيرة حول ما إذا كان اليمين سيتمكن من الوصول إلى الأغلبية المطلقة (289 نائبا)، إلا أن الذى يبدو مؤكدا هو أن رئيس المجموعة الوطنية جوردان بارديلا سيتولى منصب رئيس الوزراء ، الذي يترأسه حاليا جابرييل أتال، من حزب ماكرون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضا أن تسجل تعبئة كثيفة فى تلك الإنتخابات التى تتميز لأول مرة فى تاريخ فرنسا بهيمنة اليمين المتطرف.

ويرى الخبراء إن تلك الإنتخابات ستكون إنها السبب في إغراق البلاد في حالة من الإرباك السياسى الشديد، في ظل توقعات بفوز اليمين المتطرف بزعامة لوبان مما يؤدى إلى حالة إرباك وتوتر لدى ماكرون.

