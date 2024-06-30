4 سيناريوهات للانتخابات الفرنسية.. واستقالة ماكرون بعيدة الاحتمالات

فاطمة شوقى

تصوت فرنسا اليوم الأحد، فى الجولة الأولى من انتخابات تشريعية، بعد رهان الرئيس إيمانويل ماكرون المحفوف بالمخاطر على التقدم فيها لتجنب كارثة لحزبه أمام الفوز الساحق لحزب مارين لوبان اليمينى المتطرف، في 9 يونيو الماضي، خلال الإنتخابات الأوروبية، والذي فتح مجموعة واسعة من السيناريوهات في البلاد، حيث أن استطلاعات الرأى ترجح سيناريو مدمرا لحزب ماكرون واستثنائيا لحزب لوبان.

وقالت صحيفة أوك دياريو الإسبانية، إنه في انتخابات اليوم الأحد، أصبح تكوين الجمعية الوطنية الفرنسية، المؤلفة من 577 نائباً من مختلف الدوائر الانتخابية، على المحك.

سيناريوهات الانتخابات في فرنسا

وبالنظر إلى نتيجة الجولة الأولى، قد يكون المستقبل غير مؤكد تماما فى فرنسا، لأنه في مواجهة نتائج الجولة الثانية من الانتخابات في فرنسا، هناك أربعة سيناريوهات محتملة على الأقل:

1- فوز الأغلبية المطلقة لحزب لوبان

فمن المفترض أن يكون رئيس الحزب ورئيس القائمة، جوردان بارديلا، هو رئيس الوزراء. وهذا يعني أن ما يسميه الفرنسيون بالتعايش سيحدث، أي أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليسا من نفس الحزب.

وكانت هناك ثلاث حالات تعايش منذ عام 1958، خلال الجمهورية الخامسة، الأولى، بين عامي 1986 و1988، كانت بين الاشتراكي فرانسوا ميتران، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء المحافظ جاك شيراك.

أما التعايش الثاني، بين عامي 1993 و1995، فكان بين الرئيس ميتران ورئيس الوزراء المحافظ إدوارد بالادورد، وفي الثالثة (1997-2002) كان رئيس الجمهورية جاك شيراك والاشتراكي ليونيل جوسبان رئيساً للوزراء.

2- أغلبية لوبان البسيطة

وقد يؤدي هذا الوضع، على المدى الطويل، إلى حالة من الحصار، إذا لم يتفق أي حزب آخر مع حزب لوبان على الحصول على 50% من الدعم الانتخابي بعد الجولة الثانية، وبهذه الطريقة لا يمكن تعيينه رئيسا للوزراء.

وإذا تكرر الوضع دون الحصول على أغلبية مطلقة لأي من الكتل، فسيتعين على الأحزاب تشكيل تحالفات برلمانية غير معتادة في فرنسا.

3- اليسار المتطرف يفوز

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية المتطرفة ستحصل على 28% من الأصوات في الجولة الأولى، لتتنافس في الجولة الثانية.

إذا فاز، وشكل الحكومة بعد الاتفاق مع الأطراف الأخرى، فسيكون هناك تعايش. وفي هذه الحالة، لا يمكن حتى الآن معرفة من سيكون رئيس الوزراء لأن هذا الائتلاف، الذي يضم جان لوك ميلينشون، زعيم حزب فرانس إنسوميز، لم يعلن من سيرأس مكتبه التنفيذي.

4-حالة من الشلل التام لمدة عام

في حال عدم التوصل إلى نتيجة في الجولة الثانية تجعل تشكيل الحكومة ممكناً، فستحدث حالة من الشلل التام، على الأقل لمدة عام، وذلك لأن ماكرون بتقديمه لموعد الانتخابات فى 9 يونيو لا يستطيع أن حل البرلمان مرة آخرى لمدة عاما ، وفي هذه الحالة، سيكون من الممكن تعيين حكومة تكنوقراط، مثل حكومة ماريو دراجي في إيطاليا بين عامي 2021 و2022، لتجنب ما يسمى "الانسداد المؤسسي".

في المقابل، أوضح الإليزيه أن ماكرون لا يفكر في اللجوء إلى المادة 16 من الدستور ومنح نفسه صلاحيات استثنائية لتجنب حدوث فراغ في السلطة، وهو خيار متطرف لم يطبق إلا مرة واحدة خلال الجمهورية الخامسة: في عام 1961 كرد فعل.

استقالة ماكرون

كانت هناك بعض التوقعات بأن الرئيس ماكرون من الممكن أن يلجأ إلى الاستقالة حال الهزيمة، وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال أن ماكرون أنه مهما كانت النتيجة" فإنه سيواصل ولايته.

في هذه الأثناء، يتساءل داخل صفوف حزب النهضة الحاكم، وحلفائه، عما إذا كان حل الجمعية الوطنية صحيحا، وهو البند الذي يدافع عنه ماكرون، والذي أعاد للشعب حقه فى الاختيار.