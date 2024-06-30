مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة تصادم سيارتين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة نقل "تريلا" مع سيارة ملاكي قرب مدخل سامي سعد دائرة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لاسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" مع سيارة ملاكي قرب مدخل سامي سعد بأبوصوير، ما أسفر عن إصابة شخص ومصرع آخر.

على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة اخر بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف المصاب لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب والتصريح بدفن الجثمان.