محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة فى الحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، عددًا من شوارع مدينة كفرالشيخ، منها، شارع عبد الهادى راضى - وشارع الـ 47 - وشارع صلاح سالم- وشارع الجيش - وشارع الجمهورية - وشارع ناجى شتلة - شارع جيهان، ميدان زويل، وغيرها من الشوارع، كما تابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والتأكد من إزالة الإشغالات من الشوارع، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لطلبات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات والتنفيذية.

‏كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي بمدينة الحامول بطول 900 متر، مؤكداً أنه يتم تنفيذ مشروع كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي لمدينة الحامول، بطول 900 متر تقريبًا من الجانبين، ليكون متنفس لأهالي مدينة الحامول فضلاً عن أعمال حماية جانبي بحر تيرة من التعديات، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضارى، ومركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ

أكد محافظ كفرالشيخ، على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار المرور على الحدائق والمتنزهات العامة وكافة الخدمات بجميع مراكز المحافظة، مشيراً إلى أننا نعمل من أجل خدمة المواطن وليس لدينا أهم منه وتحقيق رضاه غايتنا حيث أنه أساس التنمية والتقدم، وهدفنا الأول أن تكون محافظة كفرالشيخ نموذجاً رائداً في التنمية على مستوى كافة المجالات ".

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدى على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، محذرًا من تكرار المخالفات، مؤكدًا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كلف محافظ كفرالشيخ، بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية، وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للإنتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، واستكمال أعمال الرصف والإنترلوك، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور في شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



إقامة ممشى بالحامول



محافظ كفر الشيخ يتابع تقديم مستوى الخدمات عبر مركز السيطرة