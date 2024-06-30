لمرضى السكر.. عزز صحتك بتناول الأطعمة الغنية بالزنك

كتبت مروة محمود الياس

مريض السكر يحتاج على الدوام لأن يكون منتبهاً لما يحتاجه جسمه، ولأن الزنك دائما المعزز الأول للمناعة فيحتاجه مريض السكر بشكل خاص.

كشف تقرير نشر فى موقع universityhealthnews المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن الزنك له فوائد خاصة لمرضى السكر، لأنه يساعد على ضبط عمل البنكرياس بشكل عام، فضلا عن قدرته على ضبط مستويات الأنسولين وفعاليته أيضا.

وأوضح التقرير أن الزنك ضرورى لمستويات الأنسولين لأنه يمكنه من ضبط مستويات الجلوكوز، فضلا عن أنه مهم لتخزين وإفراز الأنسولين، والزنك بشكل عام يساعد على التحكم فى مستوى السكر بالدم، وغالباً ما يجعل السكر مستويات الزنك فى الدم منخفضة، وغالبا ما يكون المرضى بنقص الزنك يعانون من مشكلات في التحكم في نسب السكر، لذا هناك ترابط كبير بينهما.

فالزنك يعزز من التمثيل الغذائي المثالى لطعام مريض السكر، وينصح التقرير بضرورة الاهتمام بمكملات الزنك لمريض السكر، شريطة استشارة الطبيب المختص الذى يوضح مدى حاجة المريض له من عدمها، وكذلك الجرعات المناسبة له .

فيما ذكر تقرير نشر في موقع ndtv أن الزنك يتواجد فى الكثير من الأطعمة، ولكن هذه القائمة مناسبة لمرضى السكر بشكل خاص:

الألبان بأنواعها

الأجبان ومنتجات الألبان

الحبوب الكاملة الصحية

كل أنواع البقوليات تحتوى على الزنك

السمسم أحد أهم الخيارات الصحية لمريض السكر

بذور اليقطين أيضا من الخيارات الجيدة التي يمكن إدخالها في النظام الغذائى لمريض السكر.