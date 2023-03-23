ما يجب معرفته عن عامل حساسية الأنسولين

كتبت نهير عبد النبى

عندما تكون مصابًا بمرض السكري، فإن جسمك يعاني من انخفاض مستويات الأنسولين أو عدم وجود الأنسولين على الإطلاق، الأنسولين هو هرمون مهم يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وعمليات الجسم الأخرى بدون الأنسولين، لا يستطيع جسمك معالجة الجلوكوز بالطريقة الصحيحة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض السكري.

وحسب ما ذكره موقع webmd هناك نوعان من مرض السكري: النوع 1 والنوع 2. مع مرض السكري من النوع 1، لا يستطيع البنكرياس إنتاج الأنسولين مع النوع 2 ، لا يستطيع جسمك استخدام الأنسولين الذي يصنعه جسمك بشكل صحيح إن تناول الأنسولين ضروري في كلتا الحالتين.

أنت بحاجة إلى حقن الأنسولين للحفاظ على نسبة السكر في الدم عند المستويات الطبيعية في البداية ، قد يكون من الصعب فهم الكمية المناسبة من الأنسولين التي تحتاجها ستحتاج إلى بعض العمليات الحسابية للحصول على الجرعة الصحيحة ، ويمكن أن يساعدك عامل حساسية الأنسولين في القيام بذلك.

ما هو عامل حساسية الانسولين؟

يشير عامل حساسية الأنسولين إلى انخفاض مستوى السكر في الدم يتم إجراء هذا القياس بالملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) ويعتمد على وحدات الأنسولين المأخوذة، بينما يهدف الأنسولين إلى المساعدة في انخفاض مستويات السكر في الدم ، يجب ألا تنخفض كثيرًا لأن هذا قد يكون أيضًا محفوفًا بالمخاطر تتيح لك معرفة عامل حساسية الأنسولين تحديد الجرعة التي تحتاجها من الأنسولين قصير المفعول أو سريع المفعول .

من الضروري تصحيح عامل الأنسولين لسببين أولاً ، إذا تناولت جرعة عالية تجعل نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية ، فقد تصاب بنقص السكر في الدم يحدث هذا عندما تنخفض مستويات السكر في الدم عن 70 ملليجرام لكل ديسيلتر الحالة خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى نوبات صرع أو فقدان الوعي .

ثانيًا ، إذا كنت تتناول جرعة منخفضة جدًا من الأنسولين ، فقد لا تساعد في استقرار مستويات الجلوكوز لديك، والنتيجة هي حالة تعرف باسم ارتفاع السكر في الدم ، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة بمرور الوقت يمكن أن يكون لهذه المضاعفات آثار سلبية على:

-عيون

-الكلى

-أعصاب

-القلب والأعضاء الأخرى

تختلف حساسية الأنسولين من شخص لآخر، ولهذا السبب تحتاج إلى معرفة الجرعة الصحيحة التي يجب تناولها بشكل عام ، يحتوي مرض السكري من النوع الأول على حساسية للأنسولين أعلى من داء السكري من النوع 2 و تميل حساسية الأنسولين أيضًا إلى التباين خلال اليوم اعتمادًا على مدى نشاطك وإفراز الهرمون لديك، عندما تكون مريضًا تميل حساسية الأنسولين أيضًا إلى التغيير.

كيف تحسب معامل الحساسية للأنسولين؟



هناك طريقتان لحساب عامل حساسية الأنسولين ستساعدك إحدى الطرق على تحديد حساسيتك للأنسولين العادي ، والأخرى ستساعدك على معرفة حساسيتك للأنسولين قصير المفعول.

الأنسولين العادي، الأنسولين العادي هو هرمون اصطناعي يستخدمه الجسم لمعالجة السكر الذي يدخل مجرى الدم كجزء من عملية الهضم يبدأ العمل في غضون 30 دقيقة إلى ساعة بعد تناوله ، ويستغرق حوالي ساعتين إلى أربع ساعات قبل أن يحقق الدواء أقصى قدر من الفعالية تستمر الفعالية لمدة ست إلى ثماني ساعات. يأتي الأنسولين العادي بثلاثة أشكال:

-محلول قابل للحقن

-مسحوق قابل للاستنشاق

-محلول وريدي

لحساب عامل حساسية الأنسولين للأنسولين العادي ، استخدم "قاعدة 1500" سيساعدك ذلك على معرفة مقدار انخفاض السكر في الدم لكل وحدة من الأنسولين العادي على سبيل المثال ، إذا كانت جرعتك اليومية الموصى بها من الأنسولين العادي هي 30 وحدة ، قسّمها على 1500 للحصول على 50 التفسير هو أن عامل حساسية الأنسولين هو 1:50 هذا يعني أن وحدة واحدة من الأنسولين العادي تخفض مستويات السكر في الدم بحوالي 50 ملليغرام لكل ديسيلتر.

الأنسولين قصير المفعول يستغرق هذا النوع من الأنسولين وقتًا أقصر للتأثير على مستويات الجلوكوز لديك من الأنسولين العادي يبدأ مفعوله في غضون 30 دقيقة ، مما يعني أنه يجب أن تأخذ الحقنة قبل 30 دقيقة من تناول الوجبة يصل الأنسولين إلى أقصى تأثير له بعد ساعتين إلى خمس ساعات ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ست إلى ثماني ساعات.

يعتمد حساب عامل حساسية الأنسولين للأنسولين قصير المفعول على "قاعدة 1800". إذا كنت تتناول 30 وحدة يوميًا من الأنسولين قصير المفعول ، قسّم ذلك على 1800 والنتيجة هي 60 ، مما يعني أن مستوى حساسية الأنسولين لديك يبلغ 1:60 ستعمل وحدة واحدة من الأنسولين قصير المفعول على تقليل كمية السكر في الدم بحوالي 60 ملليغرام لكل ديسيلتر.

متى تختبر عامل حساسية الأنسولين



تتغير مستويات الأنسولين لديك على مدار اليوم لأسباب عديدة من الضروري اختيار الوقت المناسب لاختبار العامل للحصول على أكثر النتائج دقة يوصي الأطباء بفحص عامل حساسية الأنسولين في الحالات التالية:

يرتفع مستوى السكر في الدم لديك بما لا يقل عن 50 ملليجرام لكل ديسيلتر فوق المستوى المستهدف.

-لم تتناول وجبة طعام لمدة أربع ساعات.

-تتوقع أنك لن تأكل لأكثر من أربع ساعات.

-لم تتناول جرعة أنسولين بلعية لمدة أربع ساعات على الأقل.





لا تختبر عامل حساسية الأنسولين في الحالات التالية:



-مررت بفترات من انخفاض مستويات السكر في الدم.

-أنت مريض أو مصاب بعدوى .

-خضعت لنشاط بدني قوي.

-أنت متوتر عاطفيا .