كيف تعزز صحتك العقلية ؟ .. الشعور بالرضا أبرز الأسباب

كتب – حسام الشقويرى

تؤثر صحتك العقلية على طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك في حياتك اليومية، كما أنها تؤثر على قدرتك على التعامل مع التوتر، والتغلب على التحديات ، وبناء العلاقات، والتعافي من نكسات الحياة والمصاعب، والصحة العقلية القوية ليست مجرد غياب لمشاكل الصحة العقلية، فالتمتع بالصحة العقلية أو العاطفية هو أكثر بكثير من كونك خاليًا من الاكتئاب أو القلق أو أي مشاكل نفسية أخرى. بدلاً من عدم وجود مرض عقلي ، وفقا لما نشره موقع وفقا لما نشره موقع webmd

يتمتع الأشخاص الذين يحصلون على صحة نفسية بما يلي:

شعور بالرضا.

تلذذ بالحياة والقدرة على الضحك والمتعة.

القدرة على التعامل مع التوتر والارتداد من الشدائد.

الشعور بالمعنى والهدف ، في كل من أنشطتهم وعلاقاتهم.

المرونة في تعلم مهارات جديدة والتكيف مع التغيير.

التوازن بين العمل واللعب ، والراحة والنشاط ، إلخ.

القدرة على بناء والحفاظ على علاقات مرضية.

الثقة بالنفس واحترام الذات العالي.

وسواء كنت تتطلع إلى التعامل مع مشكلة معينة في الصحة العقلية ، أو التعامل مع مشاعرك بشكل أفضل ، أو ببساطة لتشعر بمزيد من الإيجابية والحيوية ، فهناك الكثير من الطرق للسيطرة على صحتك العقلية - بدءًا من اليوم.

العلاقة بين المرونة والصحة النفسية

إن التمتع بصحة عقلية قوية لا يعني أنك لا تمر بأوقات عصيبة أو تعاني من مشاكل عاطفية، كلنا نمر بخيبات الأمل والخسارة والتغيير، وعلى الرغم من أن هذه أجزاء طبيعية من الحياة ، إلا أنها لا تزال تسبب الحزن والقلق والتوتر. ولكن مثلما يكون الأشخاص الأصحاء جسديًا أكثر قدرة على التعافي من المرض أو الإصابة ، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة عقلية قوية هم أكثر قدرة على التعافي من الشدائد والصدمات والتوتر، وهذه القدرة تسمى المرونة.

ويتمتع الأشخاص الذين يتمتعون بالمرونة العاطفية والعقلية بالأدوات اللازمة للتعامل مع المواقف الصعبة والحفاظ على نظرة إيجابية، تظل مركزة ومرنة ومنتجة ، في الأوقات السيئة وكذلك الجيدة. كما أن مرونتهم تجعلهم أقل خوفًا من التجارب الجديدة أو المستقبل غير المؤكد، حتى عندما لا يعرفون على الفور كيف سيتم حل المشكلة، فإنهم يأملون في العثور على حل في النهاية.

مفاتيح الصحة النفسية

يمكن لأي شخص أن يعاني من مشاكل صحية عقلية أو عاطفية - وعلى مدى العمر سيعاني معظمنا. هذا العام وحده ، سيعاني واحد من كل خمسة منا من اضطراب عقلي يمكن تشخيصه، ومع ذلك ، على الرغم من انتشار مشاكل الصحة العقلية ، لا يبذل الكثير منا أي جهد لتحسين وضعنا.

نتجاهل الرسائل العاطفية التي تخبرنا أن هناك شيئًا ما خطأ ونحاول تشديده من خلال تشتيت انتباهنا أو تعاطي أنفسنا بالكحول أو المخدرات أو السلوكيات المدمرة للذات. نقوم بتعبئة مشاكلنا على أمل ألا يلاحظها الآخرون. نأمل أن يتحسن وضعنا في النهاية من تلقاء نفسه. أو ببساطة نستسلم - نقول لأنفسنا أن هذا هو "ما نحن عليه تمامًا".

اجعل الاتصال الاجتماعي أولوية - خاصة وجهاً لوجه

بغض النظر عن مقدار الوقت الذي تخصصه لتحسين صحتك العقلية والعاطفية ، فستظل بحاجة إلى رفقة الآخرين لتشعر وتعمل في أفضل حالاتك. البشر مخلوقات اجتماعية ذات احتياجات عاطفية للعلاقات والروابط الإيجابية مع الآخرين. ليس من المفترض أن نعيش ، ناهيك عن الازدهار ، في عزلة. تتوق أدمغتنا الاجتماعية إلى الرفقة - حتى عندما تجعلنا التجربة نخجل ولا نثق في الآخرين.

للمكالمات الهاتفية والشبكات الاجتماعية مكانها الخاص ، ولكن لا شيء يمكنه التغلب على قوة تحسين الحالة المزاجية التي تعمل على التخلص من التوتر في الوقت الذي تقضيه وجهًا لوجه مع أشخاص آخرين.

و التفاعل مع شخص "مستمع جيد" - شخص يمكنك التحدث معه بشكل منتظم وجهاً لوجه ، والذي سيستمع إليك دون تصوراته الخاصة حول ما يجب أن تفكر فيه أو تشعر به. سيستمع المستمع الجيد إلى المشاعر الكامنة وراء كلماتك ولن يقاطعك أو يحكم عليك أو ينتقدك.

إن التواصل ليس علامة ضعف ولن يجعلك عبئًا على الآخرين. يشعر معظم الناس بالإطراء إذا كنت تثق بهم بما يكفي لتثق بهم. إذا كنت لا تشعر أن لديك أي شخص تلجأ إليه ، فهناك طرق جيدة لبناء صداقات جديدة وتحسين شبكة الدعم الخاصة بك. في هذه الأثناء ، لا تزال هناك فائدة كبيرة للتفاعل وجهًا لوجه مع المعارف أو الأشخاص الذين تصادفهم خلال اليوم ، مثل الجيران أو الأشخاص في طابور الخروج أو في الحافلة ، أو الشخص الذي يقدم لك قهوة الصباح. قم بالاتصال بالعين وتبادل الابتسامة أو التحية الودية أو الأحاديث القصيرة.

نصائح للتواصل مع الآخرين

اتصل بصديق أو أحد أفراد أسرتك الآن ورتب للقاء . إذا كنتما تعيشان حياة مزدحمة ، اعرض عليهما القيام ببعض المهام أو ممارسة التمارين معًا. حاول أن تجعله لقاءً منتظمًا.

إذا كنت لا تشعر أن لديك أي شخص للاتصال به ، فتواصل مع معارفك . يشعر الكثير من الأشخاص الآخرين بعدم الارتياح تجاه تكوين صداقات جديدة مثلك تمامًا - لذا كن الشخص الذي يكسر الجليد. أعد الاتصال بصديق قديم أو ادع زميلًا في العمل لتناول طعام الغداء أو اطلب من أحد الجيران الانضمام إليك لتناول القهوة.

اخرج من خلف التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر . التواصل هو تجربة غير لفظية إلى حد كبير تتطلب منك الاتصال المباشر بأشخاص آخرين ، لذلك لا تهمل علاقاتك في العالم الحقيقي لصالح التفاعل الافتراضي.

الحفاظ على النشاط مفيد للدماغ كما هو مفيد للجسم

يرتبط العقل والجسد ارتباطًا جوهريًا، عندما تقوم بتحسين صحتك الجسدية ، ستشعر تلقائيًا برفاهية عقلية وعاطفية أكبر، يؤدي النشاط البدني أيضًا إلى إطلاق الإندورفين ، وهي مواد كيميائية قوية ترفع من مزاجك وتوفر طاقة إضافية، يمكن أن يكون للتمرين أو النشاط المنتظم تأثير كبير على مشاكل الصحة العقلية والعاطفية ، ويخفف التوتر ، ويحسن الذاكرة ، ويساعدك على النوم بشكل أفضل