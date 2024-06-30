عودة حجاج الجمعيات الأهلية من أسيوط وبنى سويف اليوم من المدينة المنورة

كتب ـ مدحت وهبة

يعود حجاج الجمعيات الأهلية اليوم الأحد، من أسيوط وبنى سويف من المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي بعد أداء مناسك فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

وتتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عودة حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج حيث وجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج حيث يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتيسير إجراءات عودة الحجاج.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد حرصت على التواصل هاتفيا مع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على سلامة جميع الحجاج ، واطمأنت على تلقيهم الخدمات اللازمة