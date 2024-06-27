مطار الأقصر يستقبل اليوم حجاج الجمعيات الأهلية العائدون من الأراضى المقدسة

كتب مدحت وهبة

يعود حجاج الجمعيات الأهلية اليوم الخميس، من محافظات سوهاج وقنا وأسوان والأقصر إلى مطار الأقصر بعد أداء تأدية مناسك فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

وتتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن بعد انتهاء تأدية مناسك الفريضة، كما وجهت الوزيرة بعثة حج الوزارة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية مع استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتيسير إجراءات عودة الحجاج.

كما حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على التنسيق مع شركة مصر للطيران والجهات المعنية بِشأن عودة حجاج بعض المحافظات إلى المطارات القريبة من محل إقامتهم، وذلك في إطار التيسير على زوار بيت الله.