حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات دمياط والإسماعيلية وبورسعيد يعودون اليوم

كتب مدحت وهبة

يعود حجاج الجمعيات الأهلية اليوم الإثنين من محافظات دمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس من الأراضى المقدسة إلى مطار القاهرة الدولى بعد الانتهاء من تأدية مناسك فريضة الحج.

وطوال فترة تأدية مناسك فريضة الحج حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم كافة الخدمات لحجاج الجمعيات وتوفير أوجه الرعاية لهم كذلك تم تنسق بين بعثة وزارة التضامن والبعثة الطبية لوزارة الصحة لمتابعة حالة الحجاج المتواجدين داخل المستشفيات، بالإضافة إلى تواجد العيادات الطبية طوال الـ24 ساعة داخل الفنادق لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفورى وصرف العلاج بالمجان.

وتتلقى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن تقريرا يوميا عن عودة أفواج حجاج الجمعيات الأهلية حيث وجه بتيسير كافة الإجراءات لعودتهم إلى أرض الوطن .